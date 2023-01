INTERVJUU ⟩ Soome välisminister Pekka Haavisto: viivitus NATO teel tekitab riske

Eesti visiidi ajal Postimehele antud intervjuus lausus Haavisto veel, et Soomet teeb murelikuks, et Venemaa on sanktsioonidest kõrvale hiilinud kolmandate riikide kaudu.

Tunneli lõpus paistab alati valgus, seetõttu küsin, millisena näete Soome ja Venemaa sõjajärgseid suhteid?

Praegu paistab tunneli lõpus väga vähe valgust. Näen vilkumas vaid kolme väikest tulukest. Üks on teraviljalepe, mis aitas takistada üleilmset toidujulgeoleku probleemi ja võimaldas Ukrainast toitu eksportida. Teine küsimus puudutab tuumaohutust, kus on sõja ajal olnud võimalik mõlema konflikti osalisega teemat käsitleda. Kolmandaks sõjavangide vahetus, mida on aidanud hallata ja läbi rääkida Türgi. Aga isegi kõige pimedamatel aegadel on hea pidada meeles, et kuskil on läbirääkimiste võimalus, ja siis laiendada seda ruumi.