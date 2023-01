AK ⟩ Soomustatud abi Ukrainale

Viimased kaks nädalat on Ukraina toetajaid hoidnud põnevil tankide Leopard küsimus: kas need Saksamaal valmistatud raudsed kiskjad jõuavad appi Ukrainale, et vabastada maa Vene karu küüsist. 24. jaanuaril otsustas USA anda Ukrainale lahingutanke Abrams ja see mõjutas järgmisel päeval ka Saksa valitsust lubama ­Leopardide reeksporti või üleandmist.