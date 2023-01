Palestiina Omavalitsus peatas julgeolekualase koostöö Iisraeliga

Washington mõistis viivitamatult hukka palestiinlaste otsuse peatada julgeolekualased suhted Iisraeliga, öeldes, et tegemist ei ole õige sammuga.

«Ilmselgelt ei leia me, et tegu on õige sammuga, mida praegusel hetkel astuda,» ütles USA Lähis-Ida asjade kõrgeim diplomaat Barbara Leaf Blinkeni visiidi valguses.