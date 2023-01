USA sõdurid tapsid Somaalias Islamiriigi kõrge komandöri

Ainus vigastus, mille mõni ameeriklane erioperatsiooni käigus sai, oli see, et üht sõdurit hammustas Ühendriikide sõjaväe oma teenistuskoer, lisas ametnik.

«Nii selle operatsiooni kui kõigi teiste puhul on president Biden teinud väga selgeks, et me oleme võtnud eesmärgiks leida ja kõrvaldada terroristlikud ohud Ühendriikidele ja ameeriklastele, kus iganes nad ka ei redutaks, ükskõik kui raskesti ligipääsetavas kohas,» ütles ametnik.