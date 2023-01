Biden toetab rahumeelset protesti politsei tapetud mustanahalise asjas

«Raev on mõistetav, ent vägivald ei ole iialgi vastuvõetav.»

Pärast seda algas tagaajamine ning politsei «toorutses» temaga nii, et mees oli «äratundmatu», ütlesid perekonna advokaadid Ben Crump ja Antonio Romanucci avalduses.

Viis politseinikku vallandati pärast politsei sisejuurdlust, mis leidis, et mehed olid rikkunud mitut politsei põhimõtet. Sealjuures kasutasid nad liigset jõudu, ei pidanud kinni politseiniku kohusest sekkuda ja kohusest anda abi, ütles politsei läinud reedel.

«Need politseinikud leiti olevat otseselt vastutavad härra Nicholsi füüsilise väärkohtlemise eest,» ütles Memphise politseiülem Cerelyn Davis kolmapäeva õhtul. «See ei ole mitte lihtsalt ametialane läbikukkumine, tegu on läbikukkumisega elementaarse inimsuse tasandil teise isiku vastu. See vahejuhtum oli õõvastav, hoolimatu ja ebainimlik.»

Viiele politseinikule – Justin Smithile, Tadarrius Beanile, Demetrius Haleyle, Emmitt Martin III-le ja Desmond Mills nooremale – esitati veel täiendavalt süüdistused ründamises ja inimröövis raskendatud kujul. Kõik viis meest on vahi all.

Erinevad ametnikud ja advokaadid, kes on videolõiku juba näinud, kirjeldavad seda õõvastavana.

Advokaadid lisasid, et Nicholsi peksmine viitab hädavajalikule muutusele ja reformile, mis tagaks, et selline politseivägivald lõppeks juhtumite puhul, mis on madala ohutasemega protseduurid, nagu näiteks antud juhutmi puhul liiklusrikkumine.