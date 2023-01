Daugavpilsi linnapea lahkub oma toetajatega Läti Koosmeele parteist

Elksniņš meenutas, et rääkis vajadusest ajaloolise Latgale piirkonna huve kaitsva kohaliku erakonna järele juba 2020. aasta kevadel.

Ta märkis samuti, et Koosmeele lüüasaamine mullu sügisel oleks pidanud sundima parteid koonduma oma põhiideestiku ümber, kuid selle asemel on selle liidrid näidanud, et pole valmis isekeskiski kompromisse leidma.