OPCW: Süüria on süüdi 2018. aasta kloorirünnakus

Uurijate sõnul on neil põhjust uskuda, et vähemalt üks Süüria õhujõudude helikopter heitis kodusõja ajal kaks ballooni mürgist gaasi mässuliste käes olnud Douma linna.

Damaskus ja tema liitlane Moskva on väitnud, et rünnaku lavastasid päästetöötajad USA korraldusel, kes mõni päev hiljem korraldasid koos Suurbritannia ja Prantsusmaaga Süüriale õhurünnakuid.

Douma juhtum tekitas lahkarvamusi ka seetõttu, et kaks endist töötajat seadsid kahtluse alla Haagis baseeruva Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon esialgsed leiud.

Nüüd ütles OPCW aga, et tema uurijad kaalusid mitut võimalikku stsenaariumi ja jõudsid järeldusele, et rünnaku toimepanija on Süüria Araabia Õhujõud.