SÕJANÄDAL ⟩ Mis juhtus Ukraina rinnetel 21.-27. jaanuarini

Pigem on initsiatiiv praegu Vene armee käes. Sel nädalal (kolmapäeval) tunnistas Ukraina armee ametlikult Soledari linna kaotamisest Ida-Ukrainas Donetski oblastis. Enne sõda veidi üle 10 000 elanikuga linn on Ukraina soolakaevandamiskeskus. Soledari vallutamise järel üritab Vene armee ümber piirata kõrval asuvat Bahmuti linna (enne sõda 80 000 elanikku). Vene armee on Bahmuti ründamisel saavutanud teatud edu kahe viimase nädala jooksul, üritades ära lõigata Ukraina armee varustusteid. Bahmutist linnulennult sada kilomeetrit lõunas on Vene armee sel nädalal rünnanud aktiivselt ka Vuhledari linna (enne sõda elas 14 000 elanikku), lisaks on Vene senisest aktiivsemalt rünnanud suurtükitulega Ukraina positsioone Zaporižžje oblastis.