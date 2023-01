IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Venemaa hakkas Ukraina ründamisel suurendama oma lennuväe rolli

UKRAINA PÄEVIK 27.01: Vene okupandid pingutavad kõvasti, et saavutada Soledari hõivamise järel edu ka Vugledari suunal. Sinna on suunatud märkimisväärseid ressursse ja pool kogu viimase ööpäeva kaotatud soomustehnikast läheb selle suuna arvele.