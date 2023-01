Tänavarahutustest laastatud Peruus igatsetakse sõjalist diktatuuri

Peruus püsib poliitiline kaos, meeleavaldustes on hukkunud ligi 50 inimest ja kuigi riigis väljakuulutatud erakorraline olukord on toonud tänavatele ajutise vaikuse, siis käegakatsutavat lahendust riigi edasi tüürimiseks ei ole näha, vahendas The Economist.