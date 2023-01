EL ärgitas Iisraeli kasutama surmavat jõudu ainult viimase abinõuna

«Euroopa Liit tunnustab täielikult Iisraeli legitiimseid julgeolekumuresid, millele annavad tunnistust hiljutised terrorirünnakud, kuid tuleb rõhutada, et surmavat jõudu võib kasutada ainult viimase abinõuna, kui see on elude kaitsmiseks rangelt vältimatu,» ütles bloki välispoliitikajuht Josep Borrell.