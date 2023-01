Hollandi kliimaaktivistid blokeerisid Haagi peamise tee

Kohtunik jättis reedel jõusse ühele aktivistile kehtestatud 90-päevase keelu piirkonnas viibida. Extinction Rebellioni teatel eiras ta keeldu ja võttis protestist siiski osa. Rühmituse advokaat ütles, et keeldu kasutati «võtmaks kliimaaktivistidelt õigus meelt avaldada».

Kinnipidamised ja viibimiskeeld on tekitanud riigi aktivistides ärevust, et see rikub õigust rahumeelselt protestida.