Rootsis hukkus tulistamises teismeline poiss

Politsei on kontrollinud mitut inimest. «Oleme mõnd neist küsitlenud, sest usume, et neil võib rohkem öelda. Kuid kedagi pole kinni peetud,» ütles politsei teabeametnik Carina Skagerlind.

Stockholmis on alates jõulupühast, mil selle eeslinnas Rinkebys hukkus tulistamises tuntud jõuguliige, toimunud mitu plahvatust ja tulistamist. Stockholm on triivinud olukorda, kus plahvatused ja tulistamised järgnevad üksteisele. Ööl vastu reedet toimus Stockholmist loodes Akallas plahvatus.

«On veel vara öelda, et praegu surma saanud inimesel olnuks mingit pistmist varasemate sündmustega. Kuid me teame, et seda laadi tulistamised on seotud erinevate kuritegelike konfliktidega,» lisas Skagerlind.