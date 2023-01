Sõja võitmiseks läheb vaja tõtt rääkivaid Vene ajakirjanikke

Lääneriikides tegutseb väike hulk Venemaa ajakirjanikke, kes saadavad Venemaale sõltumatut ja vaba ajakirjanduslikku sisu. Tegemist on inimestega, kelle töö Venemaal on blokeeritud, keda on taga kiusatud ja nimetatud välisriikide agentideks, kirjeldas The Guardian.