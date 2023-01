Briti peaminister vallandas konservatiivide esimehe

Zahawi sattus surve alla süüdistuste tõttu, et ta sõlmis rahandusministrina maksuametiga kokkuleppe miljonitesse naeltesse ulatuvate maksmata maksude tasumises.

Zahawiga seotud skandaal on seadnud kahtluse alla peaministri ametiaja alguses antud lubaduse, et tema valitsus on igal tasandil aus, professionaalne ja vastutustundlik.