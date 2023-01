Mehhiko baaris tapeti tulistamises kaheksa inimest

Jerezit on viimastel aastatel tabanud vägivallalaine, mis sundis eelmisel aastal sadu kohalikke elanikke oma kodudest lahkuma.

Zacatecase osariik on Ühendriikidesse suunduva narkokaubanduse strateegilisi punkte, mis on vallandanud vägivaldse võimuvõitluse uimastikartellide Jalisco New Generation ja Sinaloa vahel.