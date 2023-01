Stoltenberg kutsus Lõuna-Koread üles Ukraina heaks rohkem tegema

Stoltenberg on Soulis oma Aasia ringreisi esimesel etapil, mis hõlmab ka Jaapanit. Eesmärgiks on tugevdada sidemeid regiooni demokraatlike liitlastega, mille juures pidades silmas Ukraina konflikti ja Hiina kasvavat konkurentsi.

NATO peasekretär märkis muu hulgas, et «hädasti on vaja rohkem laskemoona».

Stoltenberg viitas sealjuures sellistele riikidele nagu Saksamaa ja Norra, millel on «pikaaegne poliitika mitte eksportida relvi konflikti sattunud riikidesse», mida nad muutsid pärast Venemaa tungimist Ukrainasse eelmise aasta veebruaris.

«Kui me usume vabadusse, demokraatiasse, kui me ei taha, et autokraatia ja totalitarism võidaksid, siis vajavad nad relvi,» ütles peasekretär Soulis asuvas Chey Instituudis esinedes.