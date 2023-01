IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Vene okupandid toovad Donetski suunale uut kahuriliha

1) Luhanski operatiivsuunal on Svatovo lõigus olukord oluliste muutusteta. Mujal püüavad Vene okupandid ukrainlasi positsioonidelt tõrjuda. Kinnitatud on Vene üksuste olemasolu Dibrova külas, mida varem on peetud ukrainlaste poolt vabatatuks.