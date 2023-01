Poola tõstab kaitsekulutused nelja protsendini SKTst

«Sõda Ukrainas paneb meid veelgi kiiremini relvastuma. Seetõttu teeme sel aastal enneolematu jõupingutuse – neli protsenti SKTst Poola armeele, see võib olla kõige suurem sõjaväele eraldatud protsent kõigi NATO riikide seas,» ütles Mateusz Morawiecki ajakirjanikele.

«See saab olema selge tõestus kõigile riikidele – me kaitseme oma maad, Poola on turvaline, Poola on veelgi turvalisem koos meie liitlastega,» lisas valitsusjuht.