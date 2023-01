«Need meist, kes toetasid lahkumist, peavad tunnistama, et Brexit ei tööta. Enamik inimesi ei saa aru, milleks Brexit tegelikult mõeldud on,» kirjutas Briti ekspeaministri Boris Johnsoni endine majandusnõunik Alex Hickman hiljuti Briti päevalehe The Times, lisades, et britid on kaotanud oma vungi.