Peruu parlament ei saavutanud valimiste osas üksmeelt

Peruu president Dina Boluarte kutsus pühapäeval taaskord kongressi välja kuulutama ennetähtaegsed valimised, millega teha lõpp ohvriterohketele meeleavaldustele ja hoiatas, et vastasel korral püüab ta põhiseadusliku reformiga valimised välja kuulutada.

Valimised on juba toodud korra varasemaks ja need on korraldatakse viimase kava kohaselt 2024. aasta aprillis.