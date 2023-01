IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Bahmuti linn on kolmveerandi osas ümbritsetud Vene vägedega

Vene okupandid jätkavad sammhaaval edenemist Bahmuti ümbruses ning idaserval. Vähesel määral jätkub okupantidel ründeambitsiooni veel Kreminnast Lõmani suunal. Samal ajal paistab, et Ukraina armee on suutnud senised ponnistused Vuhledari piirkonnas ära tõrjuda ning sama olukord on Marjinka ja Avdijivka kandis, kirjutab Igor Taro oma sotsiaalmeedias ilmuvas Ukraina päevikus.