Kreml: Baltimaad ja Poola provotseerivad, mõtlemata tagajärgedele

«Üldiselt näeme Baltimaade ja Poola esindajate väga-väga agressiivset suhtumist – nad on ilmselgelt valmis tegema kõik, et provotseerida vastasseisu edasist kasvu, mõeldes ilmselt vähe tagajärgedele. Loomulikult on väga kurb, et Euroopa suurte riikide juhid, kes on kõigi Euroopa protsesside käivitajad, ei täida neis oludes kahjuks sellist tasakaalustavat osa ega tasakaalusta selliseid äärmuslike kalduvustega esindajaid,» ütles ta.