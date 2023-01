Ungari ratifitseerib Soome ja Rootsi NATO liikmelisuse veebruaris

«Toetame NATO laienemist ning meie veebruaris toimuva parlamendiistungi päevakorras on (Rootsi ja Soome NATO-ga liitumise – IF) ratifitseerimine. Kavatseme seda küsimust arutada ja lahendada parlamendis,» ütles Szijjártó ühispressikonverentsil Türgi välisministri Mevlüt Çavuşoğluga.

«Me ei saa avaldada Türgile survet selle protsessi kiirendamiseks. See ei ole minu pädevus ja me ei anna üksteisele rahvusvahelise poliitika õppetunde. See on Türgi valik,» lisas minister.