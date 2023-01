Itaalia anarhistid mässavad karmide vanglatingimuste vastu

55-aastane Alfredo Cospito kannab vanglakaristust, sest on süüdanud autosid, ähvardanud ametnikke, valmistanud pomme ja rünnanud suurettevõtteid. Ta protestib juba viimased 100 päeva loobudes toidust, et väljendada meelt tema suhtes kehtestatud karmide vanglatingimuste vastu, vahendas BBC.

Eile viidi Cospito Sardiinia vanglast Milano Opera vanglasse, kus on võimalik pakkuda arstiabi kriitilises seisus kinnipeetavatele. Kuulus Itaalia anarhistist vang kaoas näljastreigi ajal ligi 40 kilogrammi. Itaalia valitsus on seisukohal, et Cospitole kehtestatud reeglid õigustavad ennast, sest tegemist on avalikule korrale ohtliku isikuga ja keeldub erandkorras Cospito vangistuse tingimusi revideerimast, selgitas BBC.