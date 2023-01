«Osa Saksa sotsiaaldemokraatlikust parteist on siiani kinni mõtlemises, et kuidas me saame Moskvat hallata, taas suhteid parandada, leida ühise arusaama,» sõnas Weber, kes ise kuulub sotside põhirivaali – Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) Baierimaa partnerparteisse Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU).