Kristersson: üksikul protestil võib olla suur mõju Rootsi kuvandile

Peaministri sõnul on viimase aja sündmuste korraldajatest saanud «kasulikud idioodid» nende välisriikide organisatsioonide tegevuses, mille eesmärk on tekitada teravat õhkkonda Rootsi vastu.

Rootsi-vastane toon on nüüd agressiivsem kui kunagi varem, ütles Rootsi psühholoogilise kaitse ameti operatiivosakonna juhataja Mikael Tofvesson pressikonverentsil.

Kristersson kutsus kõikide parteide esindajad teisipäeva õhtul kohtumisele arutamaks NATO-liikmesuse protsessi ning riigi julgeolekuolukorda. Peaminister ütles, et rääkis pärast kohtumist ka ÜRO peasekretäri António Guterresega julgeolekuolukorrast.

Valitsusjuhi sõnul on praegu tähtis, et Rootsi parteid väldiksid erimeelsusi viimaste NATO-liikmesusega seotud sündmuste järel.

Opositsioonis olevate sotsiaaldemokraatide liider Magdalena Andersson märkis, et praegu on tähtis, et kõik tõepoolest annaksid oma panuse pingete leevendamiseks.