Järelvaadatav ⟩ Türgi välisminister Tallinnas: Soome ja Rootsi peavad vaid lubatu ära tegema

«See mehhanism asutati Soome ja Rootsi ettepanekul,» märkis Çavuşoğlu. «Me kohtusime kaks korda. Üks kohtumine toimus Soomes, teine Rootsis. Kolmas kohtumine oli kavandatud toimuma Brüsselis NATO peakorteris. NATO eksperdid olid samuti kutsutud vaatama, kas need kaks riiki on täitnud oma lubadusi. See on väga läbipaistev.»

Lisaks rõhutamisele, et kolmepoolne memorandum on põhiline, vihjas Çavuşoğlu ka koraanipõletusele. «Rootsi mitte ei andnud ainult [Paludinile] luba, vaid pakkus talle ka julgeolekut,» sõnas ta. «Soome tegi samal ajal avalduse, et nad ei lubaks selliseid provokatsioone. Ehk läheb vaja poliitilist tahet.»

Çavuşoğlu möönis, et Soome liikmelisusega on Türgil suhteliselt vähem probleeme. «Pean rõhutama, et Türgi on olnud väga tugevalt NATO avatud uste poliitika poolt. Alates 2008. aasta Bukaresti tippkohtumisest on Türgi igal tippkohtumisel ja ministrite kohtumisel meenutanud, et need allianssi pürgivad riigid (ilmselt oli see viide tippkohtumise lõppdeklaratsiooni pandud Ukrainale ja Gruusiale, E.K.) peavad saama NATO liikmeiks,» lausus ta.