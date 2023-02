HMS Vanguard tüüpi tuumaallveelaeva pardal asuvate jahutustorude vigane remont avastati pärast seda, kui üks poltidest kukkus kontrolli käigus maha, vahendab The Sun.

Poldid läksid algselt katki liigse pinge tõttu, kuid selle asemel, et need välja vahetada, tegid Briti kaitseministeeriumi heaks allveelaevade hooldust teinud ettevõtte Babcocki töötajad kiirparanduse ja kleepisid need tagasi.