Lukašenka sõitis Aafrikasse Valgevene traktoreid, kombaine ja veoautosid müüma

Valgevene riigipea eesmärgiks on jätkata traktorite, kombainide ja veoautode müüki Lõuna-Aafrikas asuvas 15 miljoni elanikuga Zimbabwes. Nii Valgevene kui Zimbabwe on autoritaarsed riigid ja riigivõimu kuritegeliku käitumise tõttu ELi ning USA sanktsioonide all, selgitas Reuters.

Kui Lukašenkalt küsiti visiidi ajal toimunud pressikonverentsil, kas ta on Moskva surve all, kui rääkida Ukraina ründamisest ja Kremli toetamisest, siis vastas Valgevene diktaator, et on valmis Venemaad alati abistama, kui selleks on vajadus.