Moskva kohus mõistis Punasele väljakule vasika toonud USA aktivisti 13 päevaks trellide taha

Märgitakse, et Day sai trahvi «omavolilise tegevuse eest, mis häiris taristurajatiste toimimist ja jalakäijate liiklust» ning 13 päeva haldusaresti politseile allumatuse eest.

Day kinnitas kohtus, et ta ei karjunud loosungeid ja tema tegu ei olnud ühiskondlik-poliitilise iseloomuga.

Ameeriklanna ütles ajakirjanikele, et ostis vasika internetist ja pani sellele nimeks Doktor Vasikas. Day tahtis looma Kirovis asuvasse latrisse viia.

Day on Ameerika keskkonnaaktivist ja taimetoitlane. Meedia märkis, et ta on sarnaseid meeleavaldusi korraldanud ka varem, muu hulgas Londonis.