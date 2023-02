Wagneri koosseisus võib Ukrainas sõdida paarsada serblast

Advokaadi sõnul on usaldusväärseid tõendeid selle kohta, et Wagneri eraväe koosseisus sõdivad Ukrainas Serbia kodanikud, vahendas portaal Unian.

«On palju videoid, mis näitavad, kuidas Venemaa poolel osalevad sõjas serblased. Eelkõige rindel... Seal võib olla 30 kuni 200 Serbia kodanikku,» ütles ta.

Samuti on jäädvustatud, et need serblased on riietatud Wagneri vormiriietusse. Nende palgasõdurite arvu kohta advokaadil aga täpseid andmeid pole.

Samas ütles ta, et videod viitavad sellele, et palgasõdurid võitlesid jalaväe koosseisus. Jutt käib 20-30 aastastest sõjaväekogemuseta inimestest.

Stojković sõnul esitas ta jaanuaris Belgradi kohtusse ja Serbia peaprokuratuuri kaebuse nõudega keelata Wagneri eraväe tegevus Serbias. «Arvan, et Belgradis peaks neid asjaolusid uurima kohus ja prokuratuur,» ütles advokaat.

Tema sõnul lõpetati uurimine neli päeva hiljem. Ta põhjendab seda asjaoluga, et Serbia julgeoleku- ja teabeameti juht Aleksandar Vulin on «Putini mees», kel on sõbrasuhted Venemaa julgeolekunõukogu sekretäri Nikolai Patruševiga.

Stojkovići sõnul viibisid Serbia äärmusorganisatsioonide esindajad Wagneri eraväe külalistena hiljuti Peterburis. Advokaat usub, et Wagneri esindajad viivad Serbias läbi luureoperatsioone ja teevad koostööd kohalike äärmusorganisatsioonide juhtidega.

«Me teame, et seda tööd saab koordineerida ainult Venemaa Belgradi saatkonna kaudu. Teame ka seda, et saatkonna töötajate arv ei vasta vajadustele – töömahule, mis meie riigis toimub. See tähendab, et neid on palju rohkem kui vaja,» lisas Stojković.

Ta rõhutas, et Venemaa suursaadik Serbias Aleksandr Botsan-Hartšenko on seotud Wagneri ja teiste militaarorganisatsioonide tegevusega Serbias. Näiteks oli saatkonna veebilehel teade selle kohta, kuhu Vene väega liituda soovijatel Venemaal pöörduda.

«See tähendab, et levitatakse avalikult teavet selle kohta, kuidas liituda Vene rühmitustega. Serbia seadused näevad selliste tegude eest (välisrühmituste koosseisus teistes riikides sõdimine) ette karistuse,» ütles advokaat. Ta lisas, et Serbia korrakaitseametkonnad ei ole seni sellele reageeritud.

Advokaat rõhutab, et sellega näitab Venemaa president Vladimir Putin, et ta kontrollib Balkani riike, osa Euroopast.