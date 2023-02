SÕJAKUU ⟩ Jaanuari olulisemad arengud Ukraina sõjas

Jaanuaris tuli avalikuks, et Ukraina sõjaväeluure süüdustab Ukraina riiklikku julgeolekut SBU-d Venemaaga läbirääkimiste delegatsiooni kuulunud nende agendi tapmises, pankur Kirejevi juhtum. Millised järeldused selle juhtumi põhjal võib teha? Kas stratkomi seisukohast on Ukraina luureametkondade tülitsemine sõja ajal suur probleem?

See oli vale aeg selleks. See ajab segadusse ning viib olulistelt asjadelt tähelepanu mujale. Ma ei näe mingit mõtet sellistes avalikes süüdistustes. See on tähtis teema ja me peame muidugi teadma tõde, kuid praegu pole aeg selle avalikuks arutamiseks. Ma tean tõde. Aga ma saan öelda vaid seda, et see on tõepoolest väga huvitav juhtum.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski andis 24. jaanuari pressikonverentsi koos Soome presidendi Sauli Niinistöga. Foto: Ukraine presidendi kantselei / ZUMA / Scanpix

Politoloog Ukrainas laiemalt toimuvast

Millised olid olulisemad sündmused Ukraina sisepoliitikas ja/või majanduses, millel on mõju sõjale?

Volodõmõr Fesenko Foto: Erakogu

Volodõmõr Fesenko, Ukraina üks tuntumaid politolooge:

Mitmete kõrgete ametnike vallandamine president Zelenski poolt. Sõju käiku see siiski kuidagi ei mõjuta, sest nende seas polnud ametiisikuid, kes võtaksid vastu riigi seisukohalt võtmeotsuseid, nad ei mõjutanud ka kuidagi meie kaitse- või välispoliitikat.

Oluline sündmus oli korruptsiooniskandaal kaitseministeeriumis, mis oli seotud väidetava ülemaksmisega armeele toidukraami ostmisel. Sellel oli päris suur vastukaja meedias, kuigi osa «Zerkalo Nedelis» esitatud väidete kohta on juba selgunud, et need ei vasta tõele. Uurimine siiski jätkub. Lääne partnerite abiandmist see skandaal ei mõjutanud. USA-s loodi küll spetsiaalne struktuur Ukrainale eraldatud abi kasutamise kontrollimiseks, kuid otsustades selle loomise loogika ja kuupäevade järgi, siis suure tõenäosusega oli see seotud sisepoliitilise olukorraga Ühendriikides, kus alamkojas enamuse saanud vabariiklased üritavad kontrollida president Bideni (ta on demokraat) eelarvepoliitikat.

Ukraina president Zelenski sai jaanuaris 45. Tema tegevuse kohta ülemjuhatajana kellelgi eriti etteheiteid pole, aga kui palju on tal arusaamist, et ka sõja ajal peab ta suutma riigis muuta paljusid asu, eelkõige vanu harjumusi?

Zelenski lähikonna vastu on palju pretensioone. Aga tuleb arvestada, et need inimesed jäid tema kõrvale sõja esimestel päevadel, mis olid kõige ohtlikumad ja raskemad. Ja nad ei seganud presidenti, vaid aitasid teda. Ta ei hakka nendega võitlema, kui sul on peamine vastane mujal. Ta koristab kõrgetelt kohtadelt ära neid, kes tema aravates on nõrgad, ebaefektiivsed ning ei vasta sõjaaja nõuetele. Sel põhjusel lasi ta SBU (Ukraina julgeolekuteenistus) juhi kohalt lahti oma sõbra Ivan Bakanovi ja oma ammuse ustava kaastöötaja Kirill Timošenko presidendi kantselei juhi esimese asetäitja kohalt. Selliseid suuri pretensioone tal presidendi kantselei teiste juhtide vastu pole. Kantselei juhti Andrei Jermaki peab ta ustavaks ja efektiivseks täideviijaks ja organiseerijaks. Jermak oli samuti tema kõrval sõja kõige raskematel päevadel, mis on Zelenski jaoks väga tähtis kriteerium.

Probleemid lähikonnaga võivad Zelenski jaoks muutuda kriitilisemaks peale sõja lõppu, või siis kui sõja käib muutub Ukraina jaoks ebaõnnestunuks. Praegu on Zelenski jaoks selge prioriteet efektiivne sõjategevuse Venemaa vastu ja Ukraina vajaduste tagamine välispoliitilisel areenil. Hiljutised kaadrimuudatused on eelkõige administratiivse aparaadi ja parlamendisaadikute raputamine, et nad ei unustaks, et käib sõda ning ei tohi isiklikke huvisid seade kõrgemale riiklikest. Korruptsioonivastast võitlust muidugi tugevdatakse institsionaalsel tasemel, kuid nii, et see ei kahjustaks rahvuslikku julgeolekut ning sõda Venemaa agressiooni vastu.

Kui edukaks hindate korrupstioonivastast võitlust sõja ajal?

Korruptsiooni mastaabid on Ukrainas tõesti üsna suured, suuremad kui Euroopa Liidus. Kuid on selline paradoks: vaatamata sellele probleemile Ukraina ei kaota sõda, vaid on seni pidanud väärikalt vastu Venemaa kallaletungile. Võitlust korruptsiooni vastu tuleb pidada ka sõja ajal, kuid see ei tohi segada peamist: Ukraina armee edukat tegevust ning kaitseministeeriumi tegevust armee vajaduste kindlustamisel. Sõjaaegsed korruptsioonijuhtumid (ja neid on, ning kahjuks, mitte harva) tekitavad tohutut pahameelt rindel ja ka tagalas. Nad nõrgendavad meie vastupanemist ning seda võivad ära kasutada need, kes on vastu Ukraina abistamisele teatud Lääneriikides. Sellepärast peab korruptsioonikuritegude uurimist ainult tugevdama. Erilist tähelepanu tuleb minu meelest eraldada olukorral Ukraina tollis. Tolli töö kohta on palju kriitikat, kuid kaadrimuudatudi ja suuri juurdlusi esialgu pole.

Tuleb ka arvestada, et Venemaa eriteenistused korraldavad info- ja psühholoogilisi operatsioone et õõnestada usaldust Ukraina relvajõudude vastu, et provotseerida konflikte Ukraina ühiskonnas ja poliitilises eliidis. Vaenalne tahan lõhkuda ukrainlaste ühstust, mis on meie peamine jõud võitluses Venemaa agressiooni vastu. Seetõttu on hädavajalik leida optimaalne tasakaal korruptsioonivastase võitluse ja rahvusliku julgeoleku vahel.