Filipiinid laiendavad USA juurdepääsu oma sõjaväebaasidele

Filipiinide ja USA kaitseametnikud ütlesid ühisavalduses, et riigid leppisid kokku olemasoleva lepingu laiendamises, millesse kaasatakse veel neli objekti «riigi strateegilistes piirkondades».

Kokkuleppest anti teada USA kaitseministri Lloyd Austini visiidi ajal.

Washington ja Manila püüavad parandada suhteid, mis olid viimastel aastatel mõranenud, sest Filipiinide eelmine president Rodrigo Duterte eelistas suhteid Hiinaga. Ferdinand Marcose administratsioon on aga astunud samme selle muutmiseks.

Hiina üha kasvav agressiivne enesekehtestamine Taiwani suhtes ning baaside rajamine vaidlusalusel Lõuna-Hiina merel on andnud uut hoogu USA ja Filipiinide partnerluse tugevdamisele.

Arvestades Taiwani ja seda ümbritsevate vete lähedust, on Filipiinide koostöö võtmetähtsusega küsimus USA võimalikus konfliktis Hiinaga.

Ühe kõrge Filipiinide ametniku sõnul peetakse USA-ga kõnelusi ka võimaliku viienda baasi üle.

USA-l ja Filipiinidel on vastastikuse kaitse lepe ning 2014. aastal sõlmitud kokkulepe (EDCA), mis lubab USA vägede roteerumist viies Filipiinide baasis, seda ka vaidlusaluste vete lähedal.

Samuti võimaldavad kokkulepped USA sõjaväel hoida kaitserelvastust ja varustust neis baasides.

Neljapäeval teatatud EDCA laiendamine tähendab seda, et USA-l on nüüdsest ligipääs vähemalt üheksale baasile Filipiinidel.

USA kaitseminister Austin kohtus Manilas ka president Marcosega, nimetades Filipiine Ühendriikide võtmetähtsusega liitlaseks.

Austin ütles, et USA jätkab Filipiinide sõjaväe võimekuste «ehitamist ja kaasajastamist».

Kõrge USA kaitseametnik ütles kolmapäeval ajakirjanikele, et Filipiinid on Hiina igapäevase surve all viisil, mis on vastuolus rahvusvahelise õigusega.

«USA eesmärk on tagada, et Filipiinidel on võimekus kaitsta oma suveräänsust,» lisas ta.

Filipiinidel on praegu umbes 500 USA sõjaväelast, teised roteeruvad vastavalt kahe riigi ühisõppustele.

Peking on kuulutanud Hiina suveräänsust pea kogu Lõuna-Hiina merele ning on eiranud Haagi kohtu otsust, et tal ei ole selleks õiguslikku alust.

Lõuna-Hiina mere piirkondi peavad enda omaks ka Filipiinid, Vietnam, Malaisia ja Brunei.