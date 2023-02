IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Ukraina lootus rajaneb liitlaste kasvavas abis

Jalaväelaste kaotuste number on tõesti suur, kuigi Venemaa mobiliseerimisvaruga võrreldes pole see veel kriitiline. Kui arvestada, et Vene väejuhatus võib olla valmis panema Ukraina rindele välja kuni 100 tuhat mobiliseeritut kuu jooksul, siis selle taastootmisvõime on keskmisele 3000 jalaväelast päevas. See oleks kriitiline piir.