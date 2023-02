Küsitlus: enamik soomlasi tahab NATOsse kasvõi enne Rootsit

Ainult 28 protsenti oli seisukohal, et Soome peaks ootama Rootsit ning astuma NATOsse üheaegselt.

Türgi on seni keeldunud ratifitseerima kahe Põhjala riigi taotlused, peamiselt Rootsi keeldumise tõttu anda välja kümneid isikuid, keda Ankara kahtlustab seotuses keelustatud kurdi võitlejate ja 2016. aasta riigipöördekatsega.

Soome valitsus on seni korduvalt rõhutanud, et prioriteet on astuda NATOsse koos Rootsiga.