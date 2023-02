Jaanuar Ukraina sõjas: rinne seisab, Zelenskõi puhastab ridu

Ukraina kaitse- ja julgeolekunõukogu eelmine juht (2019. aastal) Oleksandr Daniljuk ütles jaanuarikuu lahingute kohta Ida-Ukrainas, et kõige tähtsam oli Bahmuti kaitsmine, kust suunast üritab Venemaa tugevalt läbimurret. «Venelased panevad praegu väga suuri ressursse pealetungimiseks, kuid nad ei suuda ikkagi edu saavutada,» ütles Daniljuk Postimehele.

Bahmut on transpordisõlm Ida-Ukrainas, mida Vene väed on üritanud vallutada juba pool aastat. Tänaseks on linn, kuhu on veel jäänud kümnendik enne sõda linnas elanud 80 000 elanikust, poolenisti ümber piiratud. Ukraina üksustel on linna ohutuks varustamiseks jäänud vaid üks maantee.