Vaidlus vanavanemate õiguste üle lõi Itaalias lõkkele 2019. aastal, mil ühe Milano perekonna vanemad hakkasid takistama oma kahe lapse ja nende vanavanemate suhtlemist. Vanaema ja vanaisa hakkasid oma õigusi kaitsma, pöördudes esimese astme kohtusse, mis otsustas, et lastele on kahjulik, kui peresidemed sellisel viisil lõhutakse, ning leidis, et vanavanematel on õigus lapselastega kohtuda, küll sotsiaaltöötaja juuresolekul.