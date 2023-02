VIDEO ⟩ Pentagon teatas Põhja-Ameerika kohal hiilivast Hiina luureõhupallist

«President Joe Bideni palvel kaalusid kaitseminister Lloyd Austin ja kõrged sõjaväeametnikud seadeldise allatulistamist, kuid otsustasid, et see seab ohtu liiga palju inimesi kohapeal,» ütles kõrge kaitseametnik ajakirjanikele.

«Selge on see, et see õhupall on mõeldud luureks ja praegune lennutrajektoor viib selle üle mitme tundliku sihtmärgi,» kommenteeris allikas.