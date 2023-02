VIDEO ⟩ Lõuna-Ukraina autopommiplahvatus tappis kohaliku ülejooksiku

«Enerhodaris on vali. Täna hommikul linnas kõlanud plahvatuse põhjuseks oli autopomm. Esialgsetel andmetel hukkus terrorirünnaku tagajärjel üks inimene. Nüüdseks on tulekahju kustutatud. Pürotehnilised meeskonnad kontrollivad lõhkeainete olemasolu, et vältida uut plahvatust,» tsiteeris venemeelse liikumise «Oleme koos Venemaaga» liidrit Vladimir Rogovi Vene uudisteagentuur TASS.