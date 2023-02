Rootsi võitleb valeinfoga moslemilaste röövide kohta

«See on vale. See ei ole tõsi. Rootsi ei röövi lapsi. Sotsiaalteenistused ei röövi lapsi,» kinnitas peaminister pressikonverentsil. «Ei moslemitest lapsi ega kedagi teist.»

Väärinfokampaania algas 2021. aastal. Eelmisel aastal ütles Psühholoogilise Kaitse Agentuur, et lasteröövisüüdistuste jäljed viivad araabiakeelsele saidile, mille looja on avaldanud toetust äärmusrühmitusele Islamiriik.

2022. aasta veebruaris kinnitas Rootsi välisministeerium, et kõik lapsed on Rootsis kaitstud ja Rootsi seadustega hoolitsetakse nende eest võrdselt. Sotsiaaltöötajal on vaja kohtu luba, et laps vanemalt ära võtta, rõhutas ministeerium.