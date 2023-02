SÕJANÄDAL ⟩ Mis juhtus Ukraina rinnetel 28. jaanuarist kuni 3. veebruarini

Sergei Šakun Foto: Dmitri Kotjuh

Sergei Šakun

Luhanski oblasti territoriaalkaitse ohvitser, osaleb praegu lahingutes Kreminna all Ida-Ukrainas

Venelased tungivad praegu väga tugevalt peale. Viimasel kümne päeva jooksul on nad kõvasti aktiivsemaks muutunud kogu Donetski suunal. Kohe väga kõvasti. Neil on siia paisatud suured reservid ja palju tehnikat, palju tanke. See on viimase aja kõige tugevam pealetung.

Eesti kaitseväe analüütik

(ametikoha tõttu jääb anonüümseks)

Hoolimata lahingute aktiivsuse mõningasest kasvust pole kumbki pool suuremat edu saavutanud. Kontaktjoon on suures osas muutuseta. Mõlemad pooled on lahingute käigus suutnud saavutada kontrolli alade üle, mille suurus ulatub mõnest ruutkilomeetrist mõnekümne ruutkilomeetrini.

Bahmuti hoidmine Ukraina üksuste poolt võimaldas neil ette valmistada kaitseliini järgnevatel positsioonidel, mis omakorda võimaldab vajadusel lähipäevil või -nädalatel eemalduda purustatud linnast paremini kaitstavatele positsioonidele.

Milliseid murettekitavaid arenguid Ukraina jaoks on näha viimasel ajal sõjas? Ja vastupidi, mida positiivset võib välja tuua?

Sergei Šakun:

Kõige murettekitavam on see, et venelased toovad juurde väga palju uusi üksusi, palju tehnikat. Neil on suur ülekaal elavjõus ja suurtükkides. Selge eesmärgiga suuremaks pealtungiks. Aga ükskõik kui palju nad jõude ka juurde ei tooks, Ukraina armee peab vastu. Seni oleme vastu pidanud. Vähemalt meie suunas (Kreminna - J.P.) pole nad suutnud edeneda.