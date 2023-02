Brasiilia uputas mahakantud sõjalaeva vaatamata reostusohule

Otsus uputada kuus aastakümmet vana São Paulo, millest anti teada neljapäeval, on seotud asjaoluga, et Brasiilia võimudel ei õnnestunud leida sadamat, mis oleks laeva vastu võtnud.

Ehkki kaitseametnikud ütlesid, et laev uputatakse kõige ohutumasse kohta, siis keskkonnakaitsjad on teravalt rünnanud otsust, öeldes, et lennukikandjal on tonnide viisi asbesti, raskemetalle ning muidki mürgiseid aineid, mis võivad jõuda merevette ning saastada merelist toiduahelat.