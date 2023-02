POSTIMEES KIIEVIS ⟩ Kohvikupidaja: elektrigeneraator hoiab äril hinge sees

Algkapitali laenas endine tööandja. Ilma intressita. Peaasi, ütles ta, et nad saaksid kuidagi jalad alla. «Maksate tagasi siis, kui selleks võimalus tekib,» meenutas Nedov vastutuleliku firmajuhi sõnu. «Tasume riigile korralikult makse, kuigi president Zelenskõi on öelnud, et praeguses situatsioonis pole see esmatähtis. Meie jaoks on see põhimõtteline küsimus, sest kuskilt peab ju meie riik raha saama, mitte üksnes kulutama.»