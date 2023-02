Tšiili metsatulekahjudes on hukkunud 23 inimest

Siseministri asetäitja Manuel Monsalve ütles, et riigis lõõmab praegu umbes 230 aktiivset põlengut, millest 16 süttis eile.

Tulekahjudes on hävinenud ligi sada majapidamist ja 47 000 hektarit metsa. Põlenguid kustutab 2300 tuletõrjujat ning 75 lennukit ja kopterit.

Monsalve sõnul on saanud viga ligi tuhat inimest.

See võimaldab Boricil mobiliseerida ka sõjaväge leekidega võitlema ajal, mil ohvrite arv aina kasvab.

Temperatuur regioonis on tõusnud 40 kraadini Celsiuse järgi, takistades jõupingutusi kohati kontrolli alt väljunud tulekahjude ohjeldamiseks.

Boric, kes peatas puhkuse, et kiirustada pealinnast Santiagost 510 kilomeetrit lõuna pool asuvasse Concepcioni linna, säutsus Twitteris, et jätkab tööd «metsatulekahjudega võitlemiseks ja perede abistamiseks».

Boric kinnitas, et naaberriik Argentina on saatnud appi tuletõrjujajaid ja varustust. Abi on pakkunud ka Brasiilia, Uruguay, Mehhiko ja Hispaania, ütles Toha.