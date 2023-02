IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Valmis seatud Vene sõdurite suur mass muudab Ukraina lähinädalate ja -kuude pärast murelikuks

Luhanski operatiivsuunal on DeepState situatsioonikaardi kohaselt Vene väed edenenud Kreminnast lõunas paiknevas metsas, kus Ukraina üksused olid linnale kõige lähemal, kuid on nüüd lükatud kahe-kolme kilomeetri jagu eemale. Samuti on Vene üksused veidi laiendanud Lõmani poole Jampolivka ja Zaritšne suunale ulatuvat kiilu. Zaritšne on olnud nende huviorbiidis kogu aja pärast Lõmani vabastamist ning sina on veel viis-kuus kilomeetrit.