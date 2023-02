Iraani opositsioonijuht kutsub referendumile uue põhiseaduse üle

Mousavi sõnul ei usu ta, et Iraani praegune süsteem, mis annab viimase sõna riigi kõrgeimale usujuhile, ajatolla Ali Khameneile, enam toimib.

Islamivabariigi võimud on meeleavaldusi maha surunud sestpeale, kui need puhkesid mullu septembris pärast kurditari Mahsa Amini surma kombluspolitsei vahi all. Teda süüdistati riigis naistele kehtestatud karmide riietumisreeglite rikkumises.