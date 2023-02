HETK NORMAALSUST ⟩ Lääne-Ukraina suusakeskused aitavad koledusi unustada nii lastel kui rindel räsitud sõduritel

Odessast pärit 30-aastane Jana Tšernetska kirjeldas lühikest suusapuhkust kui omamoodi vastupanu. «See on viis võtta normaalne elu tagasi,» ütles abikaasa ja nelja-aastase tütrega mõneks päevaks Bukoveli sõitnud naine The New York Timesile. «Mitte ükski rakett ei tohiks lämmatada minu lapse normaalset lapsepõlve.»