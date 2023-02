Küprose presidendivalimisi ilmestab kõrge valimisaktiivsus

Küprose presidendivalimistel pääseb tõenäoliselt teise vooru endine valitsuse kõneisik ja välisminister Níkos Christodoulídis. Pilt on illustreeriv.

Küproslased on käinud agaralt hääletamas pühapäeval peetavatel presidendivalimistel, mis on võrdlemisi tasavägised kolme kandidaadi vahel, samas kui põletavamad teemad on korruptsioon ja majanduse seis ning saareriigi pikaajaline lõhestatuse küsimuse lahendamine tammub paigal.