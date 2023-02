ÜRO: Kongo DV-s hukkus helikopterile tehtud rünnakus rahuvalvaja

Kuigi Kongo DV on maavarade ja kalliskivide poolest pööraselt rikas, on aastakümned sõjategevust ja pidev haldussuutmatus tähendanud paratamatult seda, et tohututest rikkustest jõuab umbes saja miljoni elanikuga ühiskonna alumistesse kihtidesse äärmiselt väike osa.